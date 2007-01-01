Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Блюдо Бровн Тайга Антачед, произведённого компанией ChiedoCover
Блюдо Бровн Тайга Антачед
11 оценок
1 590
Товар в корзине. Перейти
Блюдо Бровн Тайга Антачед - фото 1

Блюдо Бровн Тайга Антачед

Артикул: CH-071-315
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина245 мм
  • Ширина215 мм
  • Высота80 мм
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо 23,2*6 см, Стоне Антачед Тайга
Фотография товара Блюдо 23,2*6 см, Стоне Антачед Тайга от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо 21*3,3 см, Стоне Антачед Тайга
Фотография товара Блюдо 21*3,3 см, Стоне Антачед Тайга от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина245 мм
  • Ширина215 мм
  • Высота80 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика

15
В наличии 92 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лопата», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лопата», фарфор

14
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Эко Багет», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Нож столовый «Эко Багет»

15
В наличии 504 шт.
Настоящее фото товара Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый

9
В наличии 36 шт.
Фотография товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик» 190 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик» 190, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Вилка столовая «Саппоро бэйсик» 190

5
В наличии 2352 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», 0.6л

12
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Молочник «Ро Дизайн Бай Эрбиси», керамика 100 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Молочник «Ро Дизайн Бай Эрбиси», керамика 100 мл, белый

9
В наличии 10 шт.
Фотография товара Доска для подачи, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Доска для подачи, дуб

6
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, для специй, «Мезень», произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Подставка для мельниц, для специй, «Мезень»

13
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Поднос для подачи дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Поднос для подачи дуб, черный

15
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела блюда и тарелки

Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллар 30*14 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Блюдо Блек Рав Стеллар 30*14 см

15
В наличии 540 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи

15
В наличии 769 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи и запекания, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Блюдо Блек Рав Стеллар для подачи и запекания

5
В наличии 1176 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Блек Рав Стеллер для подачи, 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Блюдо Блек Рав Стеллер для подачи, 40 см

9
В наличии 1329 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара 280 мл, фарфор, Аристократ, Нобель, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Бульонная пара 280 мл, фарфор, Аристократ, Нобель

7
В наличии 4499 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара 325 мл, произведённого компанией ChiedoCover
490

Бульонная пара 325 мл

6
В наличии 17825 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара Корал Фьюжен 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Бульонная пара Корал Фьюжен 300 мл

12
Настоящее фото товара Бульонная пара Фьюжен Грин Сеа 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Бульонная пара Фьюжен Грин Сеа 300 мл

12
В наличии 630 шт.
Настоящее фото товара Бульонная пара Фьюжен Орандж Скай 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Бульонная пара Фьюжен Орандж Скай 300 мл

10
В наличии 939 шт.
Настоящее фото товара Пара бульонная 300 мл, фарфор "Нобель", произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Пара бульонная 300 мл, фарфор "Нобель"

6
В наличии 2151 шт.

Товар в корзине

Блюдо Бровн Тайга Антачед
Блюдо Бровн Тайга Антачед
1 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика

15
В наличии 92 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лопата», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лопата», фарфор

14
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Эко Багет», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Нож столовый «Эко Багет»

15
В наличии 504 шт.
Настоящее фото товара Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый

9
В наличии 36 шт.

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Скидка 5% для постоянных клиентов!
Скидка 5% для постоянных клиентов!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Фуршетные юбки для столов
Фуршетные юбки для столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности