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Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», нержавеющая сталь

Артикул: CH-058-191
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина115 мм
  • Диаметр107 мм
  • Вес0,105 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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