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Пиала гастро "Infinity" - фото 1

Пиала гастро "Infinity"

Артикул: CH-071-590
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр120 мм
  • Объем0.35 л
  • Материалфарфор

Отзывы

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