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Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Подставка для сумки, черная
5 оценок
2 590
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 6 Подставка для сумки, черная производства ChiedoCover
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Новинка

Подставка для сумки, черная

Артикул: CH-087-920
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина440 мм
  • Высота380 мм
  • Материалбереза, дерево, экокожа
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Подставка под багаж деревянная с полкой для обуви от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Высота380 мм
  • Материалбереза, дерево, экокожа
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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