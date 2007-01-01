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Настоящее фото товара Подставка под сумку Бассинет, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Подставка под сумку Бассинет, бежевый, орех
6 оценок
3 090
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Подставка под сумку Бассинет, бежевый, орех - фото 1Подставка под сумку Бассинет, бежевый, орех - фото 2Подставка под сумку Бассинет, бежевый, орех - фото 3

Подставка под сумку Бассинет, бежевый, орех

Артикул: CH-087-960
6 оценок
Основные характеристики
  • Вес1 кг
  • Цветбежевый, орех
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес1 кг
  • Цветбежевый, орех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Подставка под сумку Бассинет, бежевый, орех
Подставка под сумку Бассинет, бежевый, орех
3 090
В корзине

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