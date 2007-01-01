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Настоящее фото товара Подставка под сумку Бассинет, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Подставка под сумку Бассинет, венге
14 оценок
3 090
Товар в корзине. Перейти
Подставка под сумку Бассинет, венге - фото 1Подставка под сумку Бассинет, венге - фото 2Подставка под сумку Бассинет, венге - фото 3

Подставка под сумку Бассинет, венге

Артикул: CH-087-957
14 оценок
Основные характеристики
  • Вес1 кг
  • Цветвенге
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес1 кг
  • Цветвенге

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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