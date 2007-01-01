Характеристики товара
Описание
Подставка для сумок — это элегантное и практичное решение, которое мгновенно повышает уровень сервиса в вашем заведении. Компактная, но надежная конструкция помогает гостям удобно разместить сумку рядом со столом, сохраняя чистоту и порядок в зале.
Мягкая опорная поверхность бережно поддерживает сумки и аксессуары, предотвращая соскальзывание и контакт с полом. А прочный каркас рассчитан на ежедневную нагрузку и интенсивное использование в Хорека — подставка уверенно выдерживает динамику кафе, ресторанов и отелей.
Ключевые преимущества:
• Премиальный сервис для гостей: сумка всегда рядом и не касается пола.
• Надежная конструкция: подходит для интенсивной эксплуатации в заведении.
• Компактность и складной формат: удобно хранить и быстро использовать при посадке гостей.
• Аккуратный внешний вид: подчеркивает внимание к деталям и уровень заведения.
• Легкость в уходе: поверхности быстро очищаются, экономя время персонала.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина440 мм
- Высота380 мм
- Материалбереза, дерево, экокожа
- Цветбежевый, орех
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет