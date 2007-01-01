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Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Подставка для сумки, орех
11 оценок
2 590
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Реальное изображение товара 1 Подставка для сумки, орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подставка для сумки, орех производства ChiedoCover
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Подставка для сумки, орех

Артикул: CH-088-139
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина440 мм
  • Высота380 мм
  • Материалбереза, дерево, экокожа
  • Цветбежевый, орех
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подставка для сумок — это элегантное и практичное решение, которое мгновенно повышает уровень сервиса в вашем заведении. Компактная, но надежная конструкция помогает гостям удобно разместить сумку рядом со столом, сохраняя чистоту и порядок в зале.

Мягкая опорная поверхность бережно поддерживает сумки и аксессуары, предотвращая соскальзывание и контакт с полом. А прочный каркас рассчитан на ежедневную нагрузку и интенсивное использование в Хорека — подставка уверенно выдерживает динамику кафе, ресторанов и отелей.

Ключевые преимущества:

• Премиальный сервис для гостей: сумка всегда рядом и не касается пола.
• Надежная конструкция: подходит для интенсивной эксплуатации в заведении.
• Компактность и складной формат: удобно хранить и быстро использовать при посадке гостей.
• Аккуратный внешний вид: подчеркивает внимание к деталям и уровень заведения.
• Легкость в уходе: поверхности быстро очищаются, экономя время персонала.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Высота380 мм
  • Материалбереза, дерево, экокожа
  • Цветбежевый, орех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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