Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота93 мм
- Диаметр84 мм
- Объем0,27 л
- Материалстекло
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подвесной светильник Bicones №1
Диван Сега-Б velvet сосна black
Стул Логан NEW велюр черный
Стол обеденный Сейми Ланс, 1800*900, мрамор, золото
Веселка кухонная, бук, бежевая
Соусник «Шоколад» фарфор 30 мл, темно-коричневый
Олд фэшн «Аллегра», 425мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Касабланка», 360мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Триумф», 330мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Уэйн», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Пьюр», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Лаундж», 275мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн стакан, 220мл, стекло, оливковый
Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный