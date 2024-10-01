Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, голубой - фото 1Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, голубой - фото 2Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, голубой - фото 3Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, голубой - фото 4Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, голубой - фото 5

Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, голубой

Артикул: CH-064-523
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Пиза», 280мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Пиза», 280мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота93 мм
  • Диаметр84 мм
  • Объем0,27 л
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Bicones №1, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Подвесной светильник Bicones №1

39
Фотография товара Диван Сега-Б velvet сосна black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-Б velvet сосна black, произведённого компанией ChiedoCover
31 390
Оптовая цена

Диван Сега-Б velvet сосна black

59
Фотография товара Стул Логан NEW велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр черный

68
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Сейми Ланс, 1800*900, мрамор, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от111 890

Стол обеденный Сейми Ланс, 1800*900, мрамор, золото

6
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Веселка кухонная, бук, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Веселка кухонная, бук, бежевая

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Соусник «Шоколад» фарфор 30 мл, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник «Шоколад» фарфор 30 мл, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Соусник «Шоколад» фарфор 30 мл, темно-коричневый

14
В наличии

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Аллегра», 425мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Аллегра», 425мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 6000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Касабланка», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Касабланка», 360мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 1296 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Триумф», 330мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Триумф», 330мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Триумф», 330мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 192 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Уэйн», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Уэйн», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Уэйн», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный

13
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 3984 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Пьюр», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Пьюр», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Лаундж», 275мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Лаундж», 275мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Лаундж», 275мл, стекло, прозрачный

11
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 220мл, стекло, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 220мл, стекло, оливковый

13
В наличии 256 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный

6
В наличии 186 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, голубой
Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, голубой
от 220
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Bicones №1, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Подвесной светильник Bicones №1

39
Фотография товара Диван Сега-Б velvet сосна black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-Б velvet сосна black, произведённого компанией ChiedoCover
31 390
Оптовая цена

Диван Сега-Б velvet сосна black

59
Фотография товара Стул Логан NEW велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр черный

68
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Сейми Ланс, 1800*900, мрамор, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от111 890

Стол обеденный Сейми Ланс, 1800*900, мрамор, золото

6
В наличии 12 шт.