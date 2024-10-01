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Ложка столовая «Саппоро бэйсик», длина 197 - фото 1Ложка столовая «Саппоро бэйсик», длина 197 - фото 2

Ложка столовая «Саппоро бэйсик», длина 197

Артикул: CH-060-759
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Ложка «Саппоро бэйсик» – товар популярного бренда Kunstwerk. Создана в классической форме, со строгими чертами. Покрытие – матовое, стилизовано под розовое золото. Выполнена из нержавеющей стали. Длина ложки составляет 19,7 см, что делает ее удобной для ежедневного и для сервировки торжественных мероприятий.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина197 мм
  • Вес0.072 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветрозовое золото

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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