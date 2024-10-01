Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Ложка «Саппоро бэйсик» – товар популярного бренда Kunstwerk. Создана в классической форме, со строгими чертами. Покрытие – матовое, стилизовано под розовое золото. Выполнена из нержавеющей стали. Длина ложки составляет 19,7 см, что делает ее удобной для ежедневного и для сервировки торжественных мероприятий.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина197 мм
- Вес0.072 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветрозовое золото
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт