Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Диаметр250 мм
- Вес0.766 кг
- МатериалСланец
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке15 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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