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Блюдо для подачи, диаметр 250мм - фото 1

Блюдо для подачи, диаметр 250мм

Артикул: CH-063-048
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Диаметр250 мм
  • Вес0.766 кг
  • МатериалСланец
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке15 шт

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