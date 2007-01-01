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Настоящее фото товара Подстолье 4227, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 4227
8 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Подстолье 4227 - фото 1

Подстолье 4227

Артикул: CH-088-465
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы600*600 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Материал подстольясталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

* верх основания - нержавеющая сталь
* золотой блеск (нитрид титана)
* утяжелитель из композита
* регулировочные ножки в основании
* усилено стальными шайбами
* высота 72 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы600*600 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.2 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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