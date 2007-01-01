Характеристики товара
Описание
* верх основания - нержавеющая сталь
* золотой блеск (нитрид титана)
* утяжелитель из композита
* регулировочные ножки в основании
* усилено стальными шайбами
* высота 72 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Рекомендуемый размер столешницы600*600 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Материал подстольясталь
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Вес упаковки10.2 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет