Характеристики товара
Описание
* верх основания - нержавеющая сталь
* утяжелитель из стали в основании
* регулировочные ножки в основании
* покрытие нитрид титана (золото)
* журнальная высота 45 см.
Подстолье из золотой нержавеющей стали (технология нитрид титана). Обратите внимание, насколько внешний вид отличается от дешевых моделей, которые просто покрашены "под золото". Это подстолье просто сияет и переливается холодным матовым блеском.
Имеет стандартную высоту 45 см, чтобы с учетом толщины столешницы получить классчическую высоту журнального столика или стола в лобби баре отеля, или любой диванной чиллаут зоны клуба.
В основании 6 регулировочных ножек, усиленная крышка 295х295 мм для крепления столешницы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Рекомендуемый размер столешницыD1000 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
- Диаметр основания500 мм
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.4 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет