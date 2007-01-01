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Настоящее фото товара Подстолье 6207, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 6207
15 оценок
5 590
Товар в корзине. Перейти
Подстолье 6207 - фото 1Подстолье 6207 - фото 2

Подстолье 6207

Артикул: CH-088-481
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Рекомендуемый размер столешницыD1000 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Материал подстольясталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

* верх основания - нержавеющая сталь
* утяжелитель из стали в основании
* регулировочные ножки в основании
* покрытие нитрид титана (золото)
* журнальная высота 45 см.

Подстолье из золотой нержавеющей стали (технология нитрид титана). Обратите внимание, насколько внешний вид отличается от дешевых моделей, которые просто покрашены "под золото". Это подстолье просто сияет и переливается холодным матовым блеском.
Имеет стандартную высоту 45 см, чтобы с учетом толщины столешницы получить классчическую высоту журнального столика или стола в лобби баре отеля, или любой диванной чиллаут зоны клуба.
В основании 6 регулировочных ножек, усиленная крышка 295х295 мм для крепления столешницы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Рекомендуемый размер столешницыD1000 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой
  • Диаметр основания500 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.4 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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