Характеристики товара
Описание
* верх основания - нержавеющая сталь
* регулировочные ножки в основании
* композитный усилитель в основании
* дополнительно усилено стальными шайбами
* высота 72 см.
Верхняя чашка крепления к столешнице сделана из толстого листа стали 3 мм. и дополнительно усилена ребрами жесткости. Порошковая окраска черного матового цвета премиального качества. Поверхность основания и стойка сделаны из стали, внутренняя часть основания сделана из композитного материала, который дает устойчивость, но не является таким же прочным материалом, как толстый лист стали.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Рекомендуемый размер столешницы1200*700 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Материал подстольясталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Вес упаковки17.5 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет