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Настоящее фото товара Подстолье двойное 4325, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье двойное 4325
10 оценок
6 890
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Подстолье двойное 4325 - фото 1Подстолье двойное 4325 - фото 2

Подстолье двойное 4325

Артикул: CH-088-463
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1200*700 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Материал подстольясталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

* верх основания - нержавеющая сталь
* регулировочные ножки в основании
* композитный усилитель в основании
* дополнительно усилено стальными шайбами
* высота 72 см.

Верхняя чашка крепления к столешнице сделана из толстого листа стали 3 мм. и дополнительно усилена ребрами жесткости. Порошковая окраска черного матового цвета премиального качества. Поверхность основания и стойка сделаны из стали, внутренняя часть основания сделана из композитного материала, который дает устойчивость, но не является таким же прочным материалом, как толстый лист стали.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1200*700 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Материал подстольясталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Вес упаковки17.5 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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