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Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1009ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье металлическое 1009ЕМ
71 оценка
10 090
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Подстолье металлическое 1009ЕМ - фото 1Подстолье металлическое 1009ЕМ - фото 2

Подстолье металлическое 1009ЕМ

Артикул: CH-010-703
71 оценка
Основные характеристики
  • Длина750 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота730 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для прямоугольного стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина750 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота730 мм
  • Вес20 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1200*800 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки18.40 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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