Диаметр одной трубы подстолья - 76мм
Подстолье Овал Соло – это функциональная основа для стола, созданная в духе современного промышленного дизайна и идеально подходящая для динамичных заведений формата Хорека.
Прочная металлическая конструкция без труда выдерживает интенсивное использование и высокие нагрузки, обеспечивая столу долгие годы безупречной службы. Геометрически чёткий силуэт, аккуратно закруглённые края основания и монтажной площадки, а также лаконичные линии опор подчеркнут актуальный минималистичный характер вашего интерьера.
Параллельные стойки не только придают подстолью выразительность, но и обеспечивают дополнительную жёсткость и устойчивость, что особенно важно для вытянутых или овальных столешниц. Центральное расположение опор оставляет гостям достаточно пространства для ног и делает посадку максимально комфортной.
Мы знаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Именно поэтому при разработке этого подстолья особое внимание уделено качеству металла и защитного покрытия. Поверхность устойчива к царапинам и мелким сколам, легко переносит частую уборку и перестановки, сохраняя презентабельный вид в течение всего срока службы.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: рассчитано на интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Устойчивость и стабильность: широкое основание и две опоры предотвращают раскачивание столешницы.
• Лёгкость в уходе: металлические поверхности быстро очищаются от загрязнений, экономя время персонала.
• Современный дизайн: лаконичная форма подчеркнёт стиль и индивидуальность вашего заведения.
• Долгосрочная инвестиция: надёжная конструкция помогает избежать частой замены и ремонта мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина400 мм
- Высота715 мм
- Рекомендуемый размер столешницы1400*800 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет