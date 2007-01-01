Характеристики товара
Описание
Диаметр одной трубы подстолья - 76мм
Подстолье Квадрат Соло — это практичная классика для Хорека, где каждый элемент мебели должен быть одновременно надежным, удобным и визуально аккуратным.
Прочная металлическая конструкция рассчитана на интенсивную ежедневную эксплуатацию и обеспечивает столу стабильность на долгие годы. Геометрически выверенный силуэт с квадратным основанием и верхней монтажной площадкой с закруглёнными углами подчёркивает современный минимализм и легко вписывается в любые концепции — от кофейни до ресторана и фуд-корта.
Центральная стойка выполнена в виде нескольких параллельных элементов: такая форма добавляет выразительности и повышает жёсткость конструкции. Широкая опорная платформа уверенно фиксирует стол, а размещение опоры по центру оставляет гостям больше пространства для ног — посадка получается комфортнее, особенно за небольшими столиками.
Мы понимаем, насколько важна надежность в сфере Хорека. Именно поэтому при создании этого подстолья особое внимание уделено качеству металла и защитному покрытию: поверхность устойчива к царапинам и мелким сколам, легко очищается и сохраняет презентабельный вид при регулярной уборке.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: выдерживает высокую нагрузку и подходит для заведений с большой проходимостью.
• Устойчивость без компромиссов: широкое основание и жёсткая центральная опора предотвращают раскачивание столешницы.
• Лёгкость в уходе: металлические поверхности быстро очищаются, экономя время персонала.
• Современный дизайн: лаконичная геометрия и аккуратные формы поддерживают стильный интерьер.
• Долгосрочная инвестиция: надежные материалы и конструкция снижают расходы на обслуживание и замену мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота715 мм
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет