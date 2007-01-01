Характеристики товара
Описание
Диаметр одной трубы подстолья - 40мм
Подстолье Овал Дуо – это надежная основа для столов, созданная в лучших традициях промышленного дизайна и идеально подходящая для заведений формата Хорека.
Прочная металлическая конструкция подстолья выдержит интенсивное использование и высокие нагрузки, обеспечивая столу долгие годы безупречной службы. Чёткий геометричный силуэт, лаконичные линии и аккуратно скруглённые края основания и монтажной площадки подчеркнут современный характер вашего интерьера и создадут атмосферу стильного минимализма.
Две цилиндрические опоры равномерно распределяют вес столешницы и придают конструкции впечатляющую устойчивость, что особенно важно для продолговатых и овальных столов. Гости оценят отсутствие мешающих ножек по углам и дополнительный комфорт при посадке.
Мы понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Именно поэтому при разработке этого подстолья особое внимание уделено качеству металла и защитного покрытия. Поверхность устойчива к царапинам и сколам, не боится частой уборки и перестановок, долго сохраняя презентабельный внешний вид.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: спокойно выдерживает интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Максимальная устойчивость: широкое основание и две опоры предотвращают раскачивание столешницы.
• Лёгкость в уходе: металлические поверхности легко очищаются от загрязнений, экономя время персонала.
• Современный дизайн: лаконичная форма подчеркнёт индивидуальность вашего заведения и поддержит стильный интерьер.
• Долгосрочная инвестиция: надёжная конструкция позволит надолго забыть о замене и ремонте столов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина400 мм
- Высота715 мм
- Рекомендуемый размер столешницы1400*800 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветсветло-серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет