Характеристики товара
Описание
Размер нижних лапок этой модели составляет 61 см., что делает подстолье очень устойчивым, и позволяет использовать столешницу размером до 90 см. Часто данные подстолья применяют парой при использовании больших, прямоугольных столешниц.
Размер основания: диаметр 610 мм
Регулировка ножек: Есть
Максимальный размер столешницы: 70 х 70 см, D80 см
Объем упаковки: 0,03 куб.м.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес13 кг
- Материалчугун
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800, 700*700
- Цветчерный