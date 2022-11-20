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Подстолье ER 3069 - фото 1Подстолье ER 3069 - фото 2

Подстолье ER 3069

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер нижних лапок этой модели составляет 61 см., что делает подстолье очень устойчивым, и позволяет использовать столешницу размером до 90 см. Часто данные подстолья применяют парой при использовании больших, прямоугольных столешниц.

Размер основания: диаметр 610 мм

Регулировка ножек: Есть

Максимальный размер столешницы: 70 х 70 см, D80 см

Объем упаковки: 0,03 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес13 кг
  • Материалчугун
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800, 700*700
  • Цветчерный

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