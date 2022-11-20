Характеристики товара
Описание
Подстолья серии "Валенсия" изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Подстолья серии "Валенсия" снабжены пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Поставляется в разобранном виде.
Вес брутто: 27,5 кг
Объем изделия: 0,06 м3
Габариты упаковки: 840х540х120 мм
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина440 мм
- Длина950 мм
- Вес25 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия