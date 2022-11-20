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Подстолье чугунное Истборн Двойное

13 оценок

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Подстолье чугунное Истборн

Характеристики товара

Описание

Подстолья серии "Валенсия" изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Подстолья серии "Валенсия" снабжены пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Поставляется в разобранном виде.

Вес брутто: 27,5 кг
Объем изделия: 0,06 м3
Габариты упаковки: 840х540х120 мм

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина440 мм
  • Длина950 мм
  • Вес25 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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