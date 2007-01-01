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Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1060, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье из нержавеющей стали 1060
54 оценки
10 490
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Подстолье из нержавеющей стали 1060 - фото 1Подстолье из нержавеющей стали 1060 - фото 2
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье из нержавеющей стали 1060 производства ChiedoCover

Подстолье из нержавеющей стали 1060

Артикул: CH-001-387
54 оценки
Основные характеристики
  • Длина580 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота720 мм
  • Вес20 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Рекомендуемый максимальный размер столешницы: Д1100 мм. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Подстолье из нержавеющей стали (матовое)
Размер крестовины: 35х35 см, диаметр трубы 7,6 см. верхняя площадка: 10 шт. /кор. 35*35

Высота: 72 см
Диаметр: 58 см
Вес нетто: 18,9 кг
Вес брутто: 19,4 кг
Объем: 0,019 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина580 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота720 мм
  • Вес20 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1100 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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