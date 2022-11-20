Подстолье из нержавеющей стали 1060

13 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1060

4.8
7 190 ₽
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Подстолье барное хромированное 1004
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Характеристики товара

Описание

Рекомендуемый максимальный размер столешницы: D1100 мм

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина580 мм
  • Ширина580 мм
  • Вес20 кг
  • Материал подстольясталь

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