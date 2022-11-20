Рекомендуемый максимальный размер столешницы: D1100 мм
Блюдо овальное без полей 260*185 мм Royal White 6, 24
Столешница слэб №36
Стол обеденный Кросно
Стол обеденный Куинси
Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива
Подвесной светильник Weave №2
Стул барный Олимп белый, экокожа
Стул барный Олимп красный, экокожа
Стул барный Олимп черный, экокожа
Стол Clyde бетон/белый
Подстолье чугунное Марко КР, красный
Подстолье чугунное Рим, красный
Подстолье чугунное Рим, синий
Подстолье чугунное Рим, зеленый
Подстолье чугунное Марко КР, золото
Подстолье чугунное Марко КР, синий
Подстолье чугунное Марко КР, зеленый
Подстолье чугунное Марко, зеленый
Подстолье чугунное Марко, золото
Подстолье чугунное Марко, красный