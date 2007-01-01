Характеристики товара
Описание
Рекомендуемый максимальный размер столешницы: Д1100 мм. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Подстолье из нержавеющей стали (матовое)
Размер крестовины: 35х35 см, диаметр трубы 7,6 см. верхняя площадка: 10 шт. /кор. 35*35
Высота: 72 см
Диаметр: 58 см
Вес нетто: 18,9 кг
Вес брутто: 19,4 кг
Объем: 0,019 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина580 мм
- Ширина580 мм
- Высота720 мм
- Вес20 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD1100 мм
- Материал подстольясталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет