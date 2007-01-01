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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3071, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 3071
76 оценок
11 690
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Подстолье ЕР 3071 - фото 1

Подстолье ЕР 3071

Артикул: CH-016-764
76 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес23 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1300, 1200*1200 мм
  • Материалчугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Самое большое подстолье серии имперо. Обычно используют в отдельных комнатах ресторанов, устанавливая на него огромную столешницу. Или используют, как несколько столов в зале для больших компаний. Комбинируя с другими подстольями ИМПЕРО в зале, можно выдержать общую стилистику ресторана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес23 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1300, 1200*1200 мм
  • Материалчугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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