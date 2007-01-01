Характеристики товара
Описание
Самое большое подстолье серии имперо. Обычно используют в отдельных комнатах ресторанов, устанавливая на него огромную столешницу. Или используют, как несколько столов в зале для больших компаний. Комбинируя с другими подстольями ИМПЕРО в зале, можно выдержать общую стилистику ресторана.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес23 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD1300, 1200*1200 мм
- Материалчугун
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет