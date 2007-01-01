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Настоящее фото товара Подстолье 1291ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1291ЕМ
71 оценка
12 590
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Подстолье 1291ЕМ - фото 1Подстолье 1291ЕМ - фото 2

Подстолье 1291ЕМ

Артикул: CH-010-707
71 оценка
Основные характеристики
  • Высота700 мм
  • Вес19.8 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1000, 900*900 мм
  • Материал подстольячугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежное чугунное подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для круглого стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Вес19.8 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1000, 900*900 мм
  • Материал подстольячугун
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.30 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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