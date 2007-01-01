Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница HPL, морское дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница HPL, морское дерево
9 оценок
5 290
Товар в корзине. Перейти
Столешница HPL, морское дерево - фото 1

Столешница HPL, морское дерево

Артикул: CH-083-388
9 оценок
Основные характеристики
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалHPL
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница Oxalit Kilkini
Фотография товара Столешница Oxalit Kilkini от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница Oxalit Naomi
Фотография товара Столешница Oxalit Naomi от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалHPL
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длина, ммШирина, ммТолщина, ммЦена, руб
800800225290
1200800225890
1400800227890
16008002210890
18008002210890
800800406390
1200800406790
1400800409390
16008004012690
18008004012690
Варианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты столешницы - HPL

Столешница HPL, морское дерево - столешница в цвете Белый Белый
Столешница HPL, морское дерево - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Столешница HPL, морское дерево - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Столешница HPL, морское дерево - столешница в цвете КунгурКунгур
Столешница HPL, морское дерево - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Столешница HPL, морское дерево - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Столешница HPL, морское дерево - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Столешница HPL, морское дерево - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Столешница HPL, морское дерево - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Похожие товары

Настоящее фото товара Столешница HPL, круглая, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Столешница HPL, круглая, 25 мм

36
Хит
Фотография товара Столешница HPL, круглая, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, круглая, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Столешница HPL, круглая, 40 мм

37
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

30
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700

46
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600

35
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000

45
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ

37
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750

44
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki 80*80 серая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki 80*80 серая

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Столешница HPL, 1400х800х32мм, дуб Давос трюфель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 1400х800х32мм, дуб Давос трюфель, произведённого компанией ChiedoCover
3 79066
10 990 ₽

Столешница HPL, 1400х800х32мм, дуб Давос трюфель

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье обеденное Bett от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Bett, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Подстолье обеденное Bett

8
Фотография товара Подстолье Лофт 13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Подстолье Лофт 13

61
Фотография товара Подстолье Leo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Leo, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Подстолье Leo

11
Фотография товара Подстолье 2203EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2203EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Подстолье 2203EM

14
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Подстолье стальное №8-01 квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Подстолье стальное №8-01 квадратное

62
Настоящее фото товара Подстолье 2168EM, металл, произведённого компанией ChiedoCover
21 890

Подстолье 2168EM, металл

13
В наличии 12 шт.
Фотография товара Подстолье 1181EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1181EM, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Подстолье 1181EM

14
В наличии 26 шт.
Фотография товара Подстолье металлическое 1244EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1244EM, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1244EM

70
В наличии 28 шт.
Хит
Фотография товара Опора для стола П-образная, Темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора для стола П-образная, Темная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Опора для стола П-образная, Темная

32
Фотография товара Подстолье SDL-33, чугунное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье SDL-33, чугунное, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Подстолье SDL-33, чугунное

7
В наличии 45 шт.

Другие товары из раздела столешницы hpl

Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, круглая

39
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800

43
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

45
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ

43
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D600, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D600

44
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800

38
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki 120*80

15
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki темно-серая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki темно-серая 120*80

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Столешница HPL, блэквуд сатиновый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Столешница HPL, блэквуд сатиновый

6
Настоящее фото товара Столешница HPL, ясень прибрежный натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Столешница HPL, ясень прибрежный натуральный

11

Товар в корзине

Столешница HPL, морское дерево
Столешница HPL, морское дерево
5 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье обеденное Bett от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Bett, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Подстолье обеденное Bett

8
Фотография товара Подстолье Лофт 13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Подстолье Лофт 13

61
Фотография товара Подстолье Leo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Leo, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Подстолье Leo

11
Фотография товара Подстолье 2203EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2203EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Подстолье 2203EM

14
В наличии 25 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности