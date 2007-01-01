Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Каркас стола "Дельта", произведённого компанией ChiedoCover
Каркас стола "Дельта"
5 оценок
3 390
Каркас стола "Дельта" - фото 1Каркас стола "Дельта" - фото 2Каркас стола "Дельта" - фото 3Каркас стола "Дельта" - фото 4

Каркас стола "Дельта"

Артикул: CH-083-348
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1800*1000 мм
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для прямоугольного стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1800*1000 мм
  • Материалсталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер каркасамм Размер столешницымм Ценаруб
1700х775 1800x800 3290
1700х775 1800x900 3390
1700х775 2000x900 3490
2000х775 2400x900 3590
2000х775 2700x900 3690
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700

46
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Kantri, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Kantri

37
Фотография товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, венге

39
В наличии 37 шт.
Фотография товара Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная

47
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге

40
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

50
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki светло-коричневая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki светло-коричневая 120*80

9
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Kilkini, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Kilkini

32
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 700x700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 700x700

41
Фотография товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная

39

