Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина180 мм
- Высота690 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Подстолье Окленд
Подстолье Трапеция А
Подстолье Трапеция Б
Подстолье Квадраты
Подстолье U-типа
Ножки для стола Лофт5
Подстолье Трапеция 100
Подстолье Элефант
Ножки для стола Треугольники
Подстолье лофт металлическое Прямоугольник
Подстолье Квадро Slim
Стальное Подстолье 1030EM барное
Подстолье Лофт Джимпи
Барное подстолье 1055EM, черное
Подстолье 2111EM
Подстолье Лидер 22
Подстолье Саутол
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Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
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