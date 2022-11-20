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Подстолье Лофт П

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Характеристики товара

Описание

Крепление для столешницы

Цвет Чёрный муар
Профиль 40х20 мм

Рекомендуемая ширина столешницы до 800 мм

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Цветчерный

Выполненные заказы

Подстолье Лофт П, столешница рисунок дерево
Подстолье Лофт П, столешница рисунок деревоПодстолье Лофт П, столешница рисунок деревоПодстолье Лофт П, столешница рисунок деревоПодстолье Лофт П, столешница рисунок деревоПодстолье Лофт П, столешница рисунок дерево
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