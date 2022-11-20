Товар в корзине. Перейти
Подстолье Вострикова - фото 1Подстолье Вострикова - фото 2Подстолье Вострикова - фото 3

Подстолье Вострикова

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Грантем
Подстолье Грантем
Следующий Подстолье Double-Z
Подстолье Грантем

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина1000 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое барное Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро Дуо

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое Классика

Настоящее фото товара Подстолье Классик 80, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
106Хит

Подстолье Классик 80

Подстолье Классик 80 МНастоящее фото товара Подстолье Классик 80 М, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
84Хит

Подстолье Классик 80 М

Подстолье ЧКНастоящее фото товара Подстолье ЧК, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
33Хит

Подстолье ЧК

Подстолье ЧК МНастоящее фото товара Подстолье ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
112Хит

Подстолье ЧК М

Настоящее фото товара Подстолье стальное №5, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
7

Подстолье стальное №5

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Окто мини

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1236, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
6

Подстолье чугунное 1236

В наличии 30 шт.
Подстолье металлическое Квадро NEWНастоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро NEW, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
6

Подстолье металлическое Квадро NEW

Настоящее фото товара Подстолье Лофт деревянное Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена
7

Подстолье Лофт деревянное Трапеция

Настоящее фото товара Обувница Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена
15

Обувница Шевалье 3

Настоящее фото товара Обувница Шевалье 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
11

Обувница Шевалье 3/1

Обувница Парма 4Настоящее фото товара Обувница Парма 4, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена
13

Обувница Парма 4

Обувница Лотос 3Настоящее фото товара Обувница Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
Оптовая цена
11

Обувница Лотос 3

Обувница Классика 3Настоящее фото товара Обувница Классика 3, произведённого компанией ChiedoCover
от47 690
Оптовая цена
12

Обувница Классика 3

Стол МеталлНастоящее фото товара Стол Металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
14

Стол Металл

Подстолье ТрояНастоящее фото товара Подстолье Троя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
13

Подстолье Троя

Другие товары из разделаподстолья в стиле лофт
Подстолье ПарсонНастоящее фото товара Подстолье Парсон, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
15

Подстолье Парсон

Подстолье Лофт 7Настоящее фото товара Подстолье Лофт 7, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39012
6 090 ₽
7

Подстолье Лофт 7

Подстолье Лофт 26Настоящее фото товара Подстолье Лофт 26, произведённого компанией ChiedoCover
от15 000
11

Подстолье Лофт 26

Настоящее фото товара Подстолье Жи-Ши, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
6

Подстолье Жи-Ши, белый

Подстолье ПентагонНастоящее фото товара Подстолье Пентагон, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Подстолье Пентагон

Подстолье Лофт разборноеНастоящее фото товара Подстолье Лофт разборное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
13

Подстолье Лофт разборное