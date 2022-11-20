Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина500 мм
- Длина1000 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье чугунное 1236
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье Лофт деревянное Трапеция
Обувница Шевалье 3
Обувница Шевалье 3/1
Обувница Парма 4
Обувница Лотос 3
Обувница Классика 3
Стол Металл
Подстолье Троя