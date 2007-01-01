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Настоящее фото товара Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый
10 оценок
790
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Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый - фото 1Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый - фото 2Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый - фото 3Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый - фото 4Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый - фото 5
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Реальное изображение товара 1 Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый производства ChiedoCover
Новинка

Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый

Артикул: CH-088-179
10 оценок
Основные характеристики
  • Материалспандекс, бифлекс
  • Вид чехладля стульев
  • Тип тканидля чехлов
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стул – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей, банкетных залов и кейтеринговых компаний. Изготовленный из высококачественной эластичной ткани, он легко надевается на стулья, создавая аккуратный и стильный внешний вид.

Данный чехол подходит на складной стул Мармарис.

Преимущества:

Элегантный дизайн: добавляет торжественности и уюта, подходит для мероприятий любого формата.

Универсальность: подходит для большинства стандартных стульев с округлой спинкой.

Простота использования: легко надевается и снимается, не требует глажки.

Долговечность: износостойкая ткань выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.

Экономия: доступное решение для обновления интерьера без замены мебели.

Легкость в уходе: легко стирается в машинке, быстро сохнет.

Цвет чехла может быть любым.

+15% к цене при пошиве по размерам заказчика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалспандекс, бифлекс
  • Вид чехладля стульев
  • Тип тканидля чехлов
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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