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Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
451 оценка
3 79035
5 790 ₽
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Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый - фото 1Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый - фото 2Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый - фото 3Видеообзор моделей стула Кьявари - ChiedoCover - видео 4Распаковка стульев Кьявари (Chiavari) ChiedoCover - видео 5Проверка на прочность стула Кьявари ChiedoCover - видео 6
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Реальное изображение товара 1 Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
+12Реальное изображение товара 7 Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Артикул: CH-000-678
451 оценкаХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина405 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота885 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прочный пластиковый стул в классическом дизайне – это идеальное сочетание практичности и элегантности. Благодаря универсальному внешнему виду и надежной конструкции он гармонично впишется в интерьер кафе, ресторана или летней веранды.

- Материал: ударопрочный пластик, устойчивый к нагрузкам.
- Дизайн: классическая форма, нейтральные цвета.
- Назначение: для дома, Хорека, террас, мероприятий.
- Преимущества: легкий, влагостойкий, простой в уходе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина405 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота885 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки920 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяДа

Габариты в миллиметрах

  • Высота:910
  • Ширина:420
  • Длина сидения:480
  • Высота до сидения:445
Фотография размеры стула Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый ChiedoCover
  • 910
  • 420
  • 480
  • 445
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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