Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подвесное кресло Стретфорд, произведённого компанией ChiedoCover
Подвесное кресло Стретфорд
5 оценок
24 590
Товар в корзине. Перейти
Подвесное кресло Стретфорд - фото 1

Подвесное кресло Стретфорд

Артикул: CH-068-813
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина930 мм
  • Высота1160 мм
  • Материал каркасасталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесное кресло Дамаскус
Фотография товара Подвесное кресло Дамаскус от компании ChiedoCover.
Следующий Подвесное кресло Перф
Фотография товара Подвесное кресло Перф от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина930 мм
  • Высота1160 мм
  • Материал каркасасталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Настоящее фото товара Кресло Босс, произведённого компанией ChiedoCover
20 490
Оптовая цена

Кресло Босс

5
Хит
Фотография товара Кресло К120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло К120, произведённого компанией ChiedoCover
20 690

Кресло К120

96
Фотография товара Кресло Орхидея, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Орхидея, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
95 290
Оптовая цена

Кресло Орхидея, оранжевый

8
Фотография товара Кресло Алекс, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Алекс, серо-голубой

10
Настоящее фото товара Кресло Данте, бежевый, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
35 690

Кресло Данте, бежевый, на колесиках

9
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Кресло Чэрм, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Кресло Чэрм, антрацит

6
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло Отто, коричневый, на колесиках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Отто, коричневый, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
39 090

Кресло Отто, коричневый, на колесиках

13
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло-кровать Микс, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-кровать Микс, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
16 090

Кресло-кровать Микс, велюр

13
Фотография товара Кресло Локи, букле, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи, букле, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Кресло Локи, букле, серо-бежевый

10
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Квардо, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Квардо, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Кресло Квардо, серый, черный

12
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Подвесное кресло Стретфорд
Подвесное кресло Стретфорд
от 24 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности