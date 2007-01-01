Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Кейман, хром, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Кейман, хром, темно-серый
8 оценок
22 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло Кейман, хром, темно-серый - фото 1Кресло Кейман, хром, темно-серый - фото 2Кресло Кейман, хром, темно-серый - фото 3Кресло Кейман, хром, темно-серый - фото 4Кресло Кейман, хром, темно-серый - фото 5

Кресло Кейман, хром, темно-серый

Артикул: CH-087-796
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя Arrow светло-серый
Фотография товара Кресло руководителя Arrow светло-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло руководителя 574-А
Фотография товара Кресло руководителя 574-А от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя в современном металлическом каркасе. Комфорт создается благодаря мягким элементам спинки и сиденья. Зеркальный хромированный каркас и узкая крестовина задают современный стиль креслу. Кресло отлично смотрится в строгих и открытых кабинетах. Максимальная нагрузка до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота970/1070 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья530/630 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки16.7 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Версаче кресло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Версаче кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от117 590
Оптовая цена

Версаче кресло

43
Фотография товара Кресло Ева, зеленое, сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, зеленое, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, зеленое, сосна

34
Фотография товара Кресло Rio от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rio, произведённого компанией ChiedoCover
от47 250
Оптовая цена

Кресло Rio

6
Фотография товара Кресло Лорд, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лорд, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена

Кресло Лорд, коричневое

5
Фотография товара Кресло College HLC-2413L-1/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2413L-1/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена

Кресло College HLC-2413L-1/Grey

6
Фотография товара Кресло College CLG-427 MBN-B Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-427 MBN-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-427 MBN-B Black

13
Фотография товара Кресло College CLG-430 MBN Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-430 MBN Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-430 MBN Black

15
Фотография товара Кресло College BX-3827/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3827/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3827/Red

13
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Канг, велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр белый

9
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от62 390
Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН бежевый

26
В наличии 34 шт.В пути 70 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Sierra Bar conus, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Sierra Bar conus

12
Фотография товара Стул Монако поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монако поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стул Монако поворотный

8
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 59028
7 690 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа

54
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул барный Kung, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Kung, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Kung, черный

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Джиннет Нью, велюр, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джиннет Нью, велюр, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стул Джиннет Нью, велюр, капучино

7
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Эми, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эми, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул Эми, желтый

10
Настоящее фото товара Стул Phaeton Vertex, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Phaeton Vertex

13
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Herman, латте велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29022
13 190 ₽Оптовая цена

Стул Herman, латте велюр/ черный каркас

80
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Marinete, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Marinete, велюр, синий

26
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Stars X.O, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул Stars X.O, велюр фисташковый

14

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Бэнкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бэнкс, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990

Кресло Бэнкс

46
Фотография товара Кресло Магнус, Velvet желтый/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet желтый/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet желтый/ белый

36
Фотография товара Кресло Капри с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Капри с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Кресло Капри с подлокотниками

36
Фотография товара Кресло Камила, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Камила, серый

33
Фотография товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый

13
В наличии 52 шт.
Фотография товара Кресло Visit CF-101, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit CF-101, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло Visit CF-101, бежевый

5
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Crown SN серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown SN серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Crown SN серо-голубой

26
В наличии 83 шт.
Фотография товара Кресло Нейрее, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нейрее, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Нейрее, бежевый

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Ноотропик, винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ноотропик, винный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Кресло Ноотропик, винный

10
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, черный, велюр

12

Товар в корзине

Кресло Кейман, хром, темно-серый
Кресло Кейман, хром, темно-серый
22 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Sierra Bar conus, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Sierra Bar conus

12
Фотография товара Стул Монако поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монако поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стул Монако поворотный

8
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 59028
7 690 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа

54
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул барный Kung, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Kung, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Kung, черный

9
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности