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Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen hotel, хром - фото 1

Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen hotel, хром

Артикул: CH-068-234
11 оценок
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Фотография товара Полка Fixsen hotel прямоугольная одноэтажная, хром от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Полка угловая одноэтажная Fixsen hotel, хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина130 мм
  • Высота50 мм
  • Вес0,757 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

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Товар в корзине

Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen hotel, хром
Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen hotel, хром
от 2 890
В корзине

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