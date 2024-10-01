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Полка Fixsen hotel прямоугольная одноэтажная, хром - фото 1

Полка Fixsen hotel прямоугольная одноэтажная, хром

Артикул: CH-068-235
8 оценок
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Фотография товара Зеркало Fixsen led с подсветкой прямоугольное, 1200 х 800, золото - сатин от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen hotel, хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина230 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота27 мм
  • Вес0,47 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

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Товар в корзине

Полка Fixsen hotel прямоугольная одноэтажная, хром
Полка Fixsen hotel прямоугольная одноэтажная, хром
от 1 390
В корзине

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