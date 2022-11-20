Характеристики товара
Описание
Материал: хлопок 100%
Размеры: 40х60, 40х70, 45х60, 45х70 мм
Материал: хлопок 100%
Размеры: 40х60, 40х70, 45х60, 45х70 мм
|Размерсм
|Оптовая ценаруб
|Розничная ценаруб
|40х60
|120
|160
|40х70
|130
|170
|45х60
|120
|160
|45х70
|130
|170
Полотенце для официанта, лен
Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
Ручник впитывающий, черный
Ручник впитывающий, серый
Ручник впитывающий, белый
Ручник официанта, черный
Ручник официанта, серый
Ручник официанта, белый
Ручник официанта, бордовый
Стол-трансформер Лерида орех
Стол-трансформер Лидвуд венге
Стол-трансформер Лидвуд белый
Стол-трансформер Ликата
Стол-трансформер Линвуд белый
Скамья Linda 3-х, белая
Скамья Linda 3-х, без покрытия
Скамья Lira, без покрытия
Скамья Vita, без покрытия
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 05
Столовая группа 06
Столовая группа 07
Столовая группа 08
Столовая группа 09
Столовая группа 10