Характеристики товара
Описание
Размер: 45x45 см
Материал: 100% лен
Плотность: 250 гр/м
Размер: 45x45 см
Материал: 100% лен
Плотность: 250 гр/м
Полотенце для официанта, лен
Полотенце для официанта, х/б
Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
Ручник впитывающий, серый
Ручник впитывающий, белый
Ручник официанта, черный
Ручник официанта, серый
Ручник официанта, белый
Ручник официанта, бордовый
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Стойка PR-BARRIER PRO
Стойка PR-BARRIER
Ручник впитывающий, белый
Ручник официанта, серый
Ручник официанта, шоколадный
Ручник официанта, желтый
Ручник официанта, темно-синий
Ручник официанта, синий
Ручник официанта, темно-зеленый
Ручник впитывающий
Ручник впитывающий, бежевый
Ручник впитывающий, красный
Ручник впитывающий, синий
Ручник впитывающий, фиолетовый