Характеристики товара
Описание
Размер: 45x45 см
Материал: 100% лен
Плотность: 250 гр/м
Размер: 45x45 см
Материал: 100% лен
Плотность: 250 гр/м
Полотенце для официанта, лен
Полотенце для официанта, х/б
Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
Ручник впитывающий, черный
Ручник впитывающий, белый
Ручник официанта, черный
Ручник официанта, серый
Ручник официанта, белый
Ручник официанта, бордовый
Новогодний чехол на стул 01
Новогодний чехол на стул 03
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Стойка ресепшен Raut 90
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Ручник впитывающий, белый
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Ручник официанта, шоколадный
Ручник официанта, желтый
Ручник официанта, темно-синий
Ручник официанта, синий
Ручник официанта, темно-зеленый
Ручник впитывающий
Ручник впитывающий, бежевый
Ручник впитывающий, красный
Ручник впитывающий, синий
Ручник впитывающий, фиолетовый