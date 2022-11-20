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Ручник впитывающий, серый - фото 1

Ручник впитывающий, серый

13 оценок
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Популярные варианты ткани

Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 1000-9051000-905
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 1000-5131000-513
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 1000-1071000-107
Ручник впитывающий, серый - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Размер: 45x45 см

Материал: 100% лен

Плотность: 250 гр/м

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