Характеристики товара
Описание
Материал: лен 61%, хлопок 39%
Размеры: 40х60, 40х70, 45х60, 45х70 мм
Материал: лен 61%, хлопок 39%
Размеры: 40х60, 40х70, 45х60, 45х70 мм
|Размерсм
|Оптовая ценаруб
|Розничная ценаруб
|40х60
|200
|260
|40х70
|210
|270
|45х60
|200
|260
|45х70
|210
|270
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Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 05
Столовая группа 06
Столовая группа 07
Столовая группа 08
Столовая группа 09
Столовая группа 10