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Настоящее фото товара Полотенце для официанта, лен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Полотенце для официанта, лен, зеленый
47 оценок
490
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Полотенце для официанта, лен, зеленый - фото 1Полотенце для официанта, лен, зеленый - фото 2

Полотенце для официанта, лен, зеленый

Артикул: CH-003-421
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалхлопок, лен
  • Для официантовда
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Это полотенце создано для ежедневной работы в ресторанах, кафе и на банкетах. Натуральный состав ткани обеспечивает идеальный баланс: лен дарит прочность, антибактериальность и быструю сушку, а хлопок добавляет мягкость и максимальную впитывающую способность. Изделие отлично справляется с удалением влаги и загрязнений с посуды, столовых приборов и рук, при этом не оставляет разводов и ворсинок на стекле и фарфоре. Полотенце сохраняет форму после множества стирок, не садится и не теряет внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.

Преимущества:

Отличная впитываемость: быстро и эффективно впитывает влагу.

Прочность и износостойкость: выдерживает частые стирки и интенсивное использование.

Быстрое высыхание: благодаря льняным волокнам.

Натуральный антисептик: лен препятствует размножению бактерий и плесени.

Экологичность и гипоаллергенность: 100% натуральное сырье.

Универсальность: подходит для рук, посуды, протирки столов и приборов.

Эстетичный внешний вид: благородная натуральная фактура, доступна в разных цветах.

Возможно нанесение вышивки по индивидуальному эскизу. Уточняйте у менеджера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалхлопок, лен
  • Для официантовда
  • ДетскоеНет
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размерсм Оптовая ценаруб
40х60 210
40х70 220
45х60 210
45х70 220
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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