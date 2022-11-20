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Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - фото 1Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - фото 2

Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый

12 оценок
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Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
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Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый

Популярные варианты ткани

Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 1000-9051000-905
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 1000-5131000-513
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 1000-1071000-107
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Материал: лен 61%, хлопок 39%

Размеры: 40х60, 40х70, 45х60, 45х70 мм

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Варианты размеров

Размерсм Оптовая ценаруб Розничная ценаруб
40х60 200 260
40х70 210 270
45х60 200 260
45х70 210 270

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