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Настоящее фото товара Полотенце для официанта, лен, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Полотенце для официанта, лен, коричневый
41 оценка
490
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Полотенце для официанта, лен, коричневый - фото 1Полотенце для официанта, лен, коричневый - фото 2

Полотенце для официанта, лен, коричневый

Артикул: CH-003-422
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалхлопок, лен
  • Для официантовда
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Это полотенце создано для ежедневной работы в ресторанах, кафе и на банкетах. Натуральный состав ткани обеспечивает идеальный баланс: лен дарит прочность, антибактериальность и быструю сушку, а хлопок добавляет мягкость и максимальную впитывающую способность. Изделие отлично справляется с удалением влаги и загрязнений с посуды, столовых приборов и рук, при этом не оставляет разводов и ворсинок на стекле и фарфоре. Полотенце сохраняет форму после множества стирок, не садится и не теряет внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.

Преимущества:

Отличная впитываемость: быстро и эффективно впитывает влагу.

Прочность и износостойкость: выдерживает частые стирки и интенсивное использование.

Быстрое высыхание: благодаря льняным волокнам.

Натуральный антисептик: лен препятствует размножению бактерий и плесени.

Экологичность и гипоаллергенность: 100% натуральное сырье.

Универсальность: подходит для рук, посуды, протирки столов и приборов.

Эстетичный внешний вид: благородная натуральная фактура, доступна в разных цветах.

Возможно нанесение вышивки по индивидуальному эскизу. Уточняйте у менеджера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалхлопок, лен
  • Для официантовда
  • ДетскоеНет
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размерсм Оптовая ценаруб Розничная ценаруб
40х60 200 260
40х70 210 270
45х60 200 260
45х70 210 270
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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