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Настоящее фото товара Получехол непромокаемый на резинке, произведённого компанией ChiedoCover
Получехол непромокаемый на резинке
11 оценок
4 590
Товар в корзине. Перейти
Получехол непромокаемый на резинке - фото 1

Получехол непромокаемый на резинке

Артикул: CH-070-053
11 оценок
Основные характеристики
  • Вид чехлауниверсальные
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер, полиуретановая мембрана.

Уход: стирка при 40˚С, не гладить, не применять химчистку.

Непромокаемый получехол выполнен из приятной махровой ткани с равномерным ворсом, покрытой с обратной стороны влагонепроницаемой мембраной. Благодаря антибактериальной пропитке мембрана предотвращает появление пылевых клещей и других микроорганизмов. Защитный водонепроницаемый получехол уберегает матрас от всех видов загрязнений и проникновения влаги, он прост и удобен в эксплуатации благодаря бортам на резинке по всему периметру изделия он надежно фиксируется на матрасе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вид чехлауниверсальные

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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