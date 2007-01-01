Характеристики товара
Описание
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер, полиуретановая мембрана.
Уход: стирка при 40˚С, не гладить, не применять химчистку.
Непромокаемый получехол выполнен из приятной махровой ткани с равномерным ворсом, покрытой с обратной стороны влагонепроницаемой мембраной. Благодаря антибактериальной пропитке мембрана предотвращает появление пылевых клещей и других микроорганизмов. Защитный водонепроницаемый получехол уберегает матрас от всех видов загрязнений и проникновения влаги, он прост и удобен в эксплуатации благодаря бортам на резинке по всему периметру изделия он надежно фиксируется на матрасе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вид чехлауниверсальные
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет