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Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - фото 1Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - фото 2Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - фото 3

Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый

Артикул: CH-066-256
8 оценок
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас шампань от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3090
1200 600 750 16 19.5 3190
1200 800 750 16 23.3 3490
1500 800 750 16 27.2 3790
1500 900 750 16 29.6 3890
900 600 760 26 22.0 4790
1200 600 760 26 26.7 5390
1200 800 760 26 33.0 6090
1500 800 760 26 39.2 6490
1500 900 760 26 43.1 6690
900 600 766 32 25.3 4990
1200 600 766 32 31.0 5590
1200 800 766 32 38.7 6490
1500 900 766 32 51,2 7290






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Варианты каркаса

Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 1, 1200х800, бук, белый - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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