Настоящее фото товара Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза
13 оценок
1 79032
2 630 ₽
Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза - фото 1Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза - фото 2Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза - фото 3Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза - фото 4Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза - фото 5Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза - фото 6Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза - фото 7Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза - фото 8
Хит

Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза

Артикул: CH-084-495
13 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Скидки предоставляются при покупке от 300 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкакожзам
  • Цвет каркасабронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности