Характеристики товара
Описание
Столик оборудован колесиками. С ним можете перенести работу куда угодно: от рабочего места стоя до лаунж-зоны. Регулируемая высота сохраняет комфорт в любом положении
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина700 мм
- Высота650/1030 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Ширина упаковки489 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки860 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет