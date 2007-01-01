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Настоящее фото товара Приставной столик электроподъемный Вин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Приставной столик электроподъемный Вин, черный
14 оценок
24 390
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Приставной столик электроподъемный Вин, черный - фото 1Приставной столик электроподъемный Вин, черный - фото 2
Новинка

Приставной столик электроподъемный Вин, черный

Артикул: CH-088-428
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота650/1030 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Столик оборудован колесиками. С ним можете перенести работу куда угодно: от рабочего места стоя до лаунж-зоны. Регулируемая высота сохраняет комфорт в любом положении

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота650/1030 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки489 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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