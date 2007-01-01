Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Райли — это сочетание современного дизайна и практичности. Лаконичная прямоугольная форма и диагонально расположенные металлические ножки придают модели визуальную лёгкость, а покрытие в цвете Сноу вайт гармонично вписывается в светлые и нейтральные интерьеры. Компактный, но вместительный, он идеально подойдёт для размещения до 6 персон.
Поверхность выполнена из керамики на плите МДФ толщиной 16 мм. Керамика обладает высокой стойкостью к царапинам, влаге, высоким температурам и легко очищается от любых загрязнений — идеальный выбор для ежедневного использования. МДФ придаёт конструкции дополнительную прочность и устойчивость к деформации.
Металлическое подстолье обеспечивает надёжную опору и выдерживает нагрузку до 100 кг. Четыре прочные ножки равномерно распределяют вес, гарантируя устойчивость даже при активной эксплуатации. Благодаря универсальному дизайну, стол Райли станет отличным решением как для кухни или гостиной, так и для современных кафе и ресторанов. Минималистичный, функциональный и прочный — он впишется в любой современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина1000 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес24 кг
- Материал столешницыМДФ, керамика
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка100
- Цветбелый, черный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки781 мм
- Высота упаковки128 мм
- Глубина упаковки1083 мм
- Вес упаковки39 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики1080
- Изделия стопируютсяНет