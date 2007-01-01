Стол с регулировкой высоты, черный, столешница 110х60 см черная
17 990
Стол с регулировкой высоты, черный, столешница 110х60 см черная

Артикул: CH-086-882
Характеристики товара

Описание

Эргономика и функциональность каждый день. Стол с электроподъёмником — практичное решение для комфортной работы сидя и стоя.

Высота регулируется в диапазоне от 71,5 до 116,5 см с помощью надёжного электромотора — это особенно удобно для тех, кто заботится о здоровье спины и меняет положение в течение дня. Контроллер с механическими кнопками надёжнее сенсорных и обеспечивает точную настройку высоты.

Встроенная память на 3 уровня позволяет сохранить оптимальные положения для разных режимов работы. Для максимальной безопасности предусмотрены защита от перегрева, перегрузки, столкновений, а также функция блокировки от детей — активируется одновременным нажатием кнопок «M» + «UP» (включение) или «M» + «DOWN» (отключение). Столешница размером 110×60 см выполнена из прочного ДСП. Чёрное металлическое подстолье устойчиво и выдерживает нагрузку до 50 кг.

Конструкция на ножках не требует раскладки, а лаконичный дизайн легко впишется в интерьер домашнего офиса, коворкинга или учебной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота715/1165 мм
  • Вес18.2 кг
  • Материал столешницыДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка50
  • Цветчерный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Габариты упаковки для логистики1160
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

