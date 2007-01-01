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Настоящее фото товара Приставной столик Финика М Дуб мадейра с изгибом, произведённого компанией ChiedoCover
Приставной столик Финика М Дуб мадейра с изгибом
38 оценок
4 690
Товар в корзине. Перейти
Приставной столик Финика М Дуб мадейра с изгибом - фото 1Приставной столик Финика М Дуб мадейра с изгибом - фото 2Приставной столик Финика М Дуб мадейра с изгибом - фото 3Приставной столик Финика М Дуб мадейра с изгибом - фото 4Приставной столик Финика М Дуб мадейра с изгибом - фото 5Приставной столик Финика М Дуб мадейра с изгибом - фото 6

Приставной столик Финика М Дуб мадейра с изгибом

Артикул: CH-033-047
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота620 мм
  • Вес5.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Приставной столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Материал столешницы: МДФ 16 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота620 мм
  • Вес5.4 кг
  • Объем0.11 л
  • Количество мест1
  • Размер упаковки50.5/36/6.5 см
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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