Характеристики товара
Описание
Приставной столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Материал столешницы: МДФ 16 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина350 мм
- Высота620 мм
- Вес5.4 кг
- Объем0.11 л
- Количество мест1
- Размер упаковки50.5/36/6.5 см
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет