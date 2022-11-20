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Барный стол Мохито черный

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Характеристики товара

Описание

Стол барный на металлокаркасе h 110 см. Без регулировки по высоте. Подбираете удобный, стильный и компактный столик для бара, ресторана или кафе? Или задумали переоборудование и ремонт в кухне? А может, мечтаете о мини-вечеринке с коктейлями в вечернем саду? Обратите внимание на простую и лаконичную модель барного стола Мохито. Он украсит любое помещение, двор или сад. Его элегантность выгодно подчеркнет интерьер в стиле хай-тек, минимализм, модерн или классика. Также стол Мохито подойдет для небольших офисных мероприятий и летних открытых площадок.

Каркас: хромированная сталь.
Столещница: МДФ.
Диаметр: 60 см.
Высота: 110 см.
Нагрузка: 100 кг.
База: 50 см.
Вес: 8,5 кг.
Китай

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 67х17х62,5 см.

Масса брутто: 9,8 кг.

Объем: 0,0711

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный, серебряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки625 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки9.80 кг

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