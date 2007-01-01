Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота1100 мм
- Диаметр600 мм
- Диаметр столешницы600 мм
- Вес8.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольясталь
- Цветчерный, серебряный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки625 мм
- Вес упаковки9.8 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Габариты упаковки для логистики670
- Изделия стопируютсяНет