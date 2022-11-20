Характеристики товара
Описание
Стол барный на металлокаркасе h 110 см. Без регулировки по высоте. Подбираете удобный, стильный и компактный столик для бара, ресторана или кафе? Или задумали переоборудование и ремонт в кухне? А может, мечтаете о мини-вечеринке с коктейлями в вечернем саду? Обратите внимание на простую и лаконичную модель барного стола Мохито. Он украсит любое помещение, двор или сад. Его элегантность выгодно подчеркнет интерьер в стиле хай-тек, минимализм, модерн или классика. Также стол Мохито подойдет для небольших офисных мероприятий и летних открытых площадок.
Каркас: хромированная сталь.
Столещница: МДФ.
Диаметр: 60 см.
Высота: 110 см.
Нагрузка: 100 кг.
База: 50 см.
Вес: 8,5 кг.
Китай
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 67х17х62,5 см.
Масса брутто: 9,8 кг.
Объем: 0,0711
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Вес8.5 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный, серебряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки625 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки9.80 кг