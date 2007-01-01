Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт с изгибом, произведённого компанией ChiedoCover
Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт с изгибом
32 оценки
4 690
Товар в корзине. Перейти
Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт с изгибом - фото 1Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт с изгибом - фото 2Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт с изгибом - фото 3Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт с изгибом - фото 4Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт с изгибом - фото 5Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт с изгибом - фото 6

Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт с изгибом

Артикул: CH-033-046
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота620 мм
  • Вес5.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Компьютерный стол Формоза, белая столешница, дуб крафт
Фотография товара Компьютерный стол Формоза, белая столешница, дуб крафт от компании ChiedoCover.
Следующий Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт
Фотография товара Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Приставной столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Материал столешницы: МДФ 16 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота620 мм
  • Вес5.4 кг
  • Объем0.11 л
  • Количество мест1
  • Размер упаковки50.5/36/6.5 см
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390

Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак

41
Настоящее фото товара Стол криволинейны с экраном из металла, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Стол криволинейны с экраном из металла, белый

10
  • бежевый
  • коричневый
  • венге
  • белый
Настоящее фото товара Стол угловой с экраном из ЛДСП, 1200*1200, шамони темный, ножки алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стол угловой с экраном из ЛДСП, 1200*1200, шамони темный, ножки алюминий

12
  • венге
  • коричневый
  • бежевый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 840
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800, орех, серебро

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 840
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, шампань

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, венге, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, венге, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 2, 1800*900, венге, черный, кромка ПВХ

14
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х900, серый, серебро, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х900, серый, серебро, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 1, 1500х900, серый, серебро, кромка ПВХ, без отбойников

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, ясень, серебро, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, ясень, серебро, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89018
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, ясень, серебро, кромка ПВХ, без отбойников

9
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, дуб самдал, черный муар

10
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
36 390

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, даркстоун, белый муар

12

Другие товары из раздела столы на металлокаркасе

Фотография товара Приставной столик Финика M Дуб мадейра с изгибом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Приставной столик Финика M Дуб мадейра с изгибом, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Приставной столик Финика M Дуб мадейра с изгибом

38
  • коричневый
  • бежевый, белый
  • черный
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, серый, антрацит, 22 мм, 120*60, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, серый, антрацит, 22 мм, 120*60

9
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, орех, антрацит, 22 мм, 120*60, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, орех, антрацит, 22 мм, 120*60

14
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, темный шимо, белый, 120*73, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, темный шимо, белый, 120*73

11
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, орех, белый, 140*60, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, орех, белый, 140*60

12
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, темный шимо, белый, 180*73, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, темный шимо, белый, 180*73

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, ясень шимо, антрацит, 160*73, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, ясень шимо, антрацит, 160*73

8
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, серый, белый, 120*60*76, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, серый, белый, 120*60*76

8
Фотография товара Стол обеденный большой Флоу, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный большой Флоу, черный, произведённого компанией ChiedoCover
48 090
Оптовая цена

Стол обеденный большой Флоу, черный

9
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол Толикс барный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Толикс барный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стол Толикс барный, желтый

7

Товар в корзине

Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт с изгибом
Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт с изгибом
4 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности