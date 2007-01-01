Характеристики товара
Описание
Эксклюзивный раздвижной стол в большом исполнении. Изготовлен из алюминия и стекла 180x100 см, столешница увеличивается до 240 см. Простая форма делает этот стол вечной жемчужиной любого сада. В полностью разложенном виде за столом могут комфортно разместиться от 10 до 12 человек. Удлинительный элемент расположен под столешницей и может быть легко выдвинут без дополнительных хлопот. Благодаря использованию стекла и алюминия стол абсолютно защищен от дождя и ржавчины.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2400/1000 мм
- Высота750/1800 мм
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1820 мм
- Высота упаковки1020 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Объём упаковки0.22 м3