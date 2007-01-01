Товар в корзине. Перейти
Раздвижной стол Chicago - фото 1

Раздвижной стол Chicago

Артикул: CH-068-686
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Aegis белый, пластик
Фотография товара Стул Aegis белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол уличный Калисто круглый
Фотография товара Стол уличный Калисто круглый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эксклюзивный раздвижной стол в большом исполнении. Изготовлен из алюминия и стекла 180x100 см, столешница увеличивается до 240 см. Простая форма делает этот стол вечной жемчужиной любого сада. В полностью разложенном виде за столом могут комфортно разместиться от 10 до 12 человек. Удлинительный элемент расположен под столешницей и может быть легко выдвинут без дополнительных хлопот. Благодаря использованию стекла и алюминия стол абсолютно защищен от дождя и ржавчины.

Задать вопрос менеджеру

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2400/1000 мм
  • Высота750/1800 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1820 мм
  • Высота упаковки1020 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.22 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела садовые столы

Товар в корзине

Раздвижной стол Chicago
Раздвижной стол Chicago
от 58 690
В корзине

С этим товаром покупают