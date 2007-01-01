Характеристики товара
Описание
Элегантный садовый стол из дерева акации. Продукт сертифицирован FSC®. Стол имеет прямоугольную столешницу с отверстием для зонта посередине. Акацию не нужно повторно покрывать краской или морилкой, достаточно смазать маслом для ухода.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина900 мм
- Высота700 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1230 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Объём упаковки0.09 м3