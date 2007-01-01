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Стол Vancouver - фото 1

Стол Vancouver

Артикул: CH-068-688
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный садовый стол из дерева акации. Продукт сертифицирован FSC®. Стол имеет прямоугольную столешницу с отверстием для зонта посередине. Акацию не нужно повторно покрывать краской или морилкой, достаточно смазать маслом для ухода.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота700 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.09 м3

Отзывы

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