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Валенсия журнальный столик из искусственного ротанга, серый - фото 1Валенсия журнальный столик из искусственного ротанга, серый - фото 2Валенсия журнальный столик из искусственного ротанга, серый - фото 3
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Валенсия журнальный столик из искусственного ротанга, серый

Артикул: CH-077-120
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик «Валенсия» используется как в комплекте, так и в качестве отдельного предмета для сада, открытой террасы или балкона.Каркас столика изготовлен из алюминия, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом.Столешница из закаленного стекла толщиной 5 мм. Благодаря износостойким материалам, стол пригоден для использования на улице при любой погоде и не требует специальных условий хранения.Плетеный столик представлен в сером цвете.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес13,7 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки1300 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Валенсия журнальный столик из искусственного ротанга, серый
Валенсия журнальный столик из искусственного ротанга, серый
36 490
В корзине

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